Белый дом опубликовал доску позора СМИ по количеству фейков

CBS News, The Boston Globe, The Independent возглавили рейтинг.
Екатерина Пономарева 29-11-2025 09:07
© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости

Официальный сайт Белого дома создал раздел с рейтингом СМИ по количеству фейков. Также есть список репортеров, которых внесли на доску позора.

«Белый дом Трампа привлекает фейковые новости к ответственности так, как никогда раньше», - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

На новой вебстранице Белого дома опубликованы списки СМИ, которых американские власти разоблачили в распространении ложных и вводящих в заблуждение публикаций. CBS News, The Boston Globe, The Independent возглавили рейтинг. Среди корреспондентов были выделены Alyssa Vega, Andrew Feinberg, Eric Garcia, Nancy Cordes.

По данным Белого дома, СМИ распространили фейковую новость, якобы президент США Дональд Трамп членов Конгресса к казни. Они утверждали, что американский лидер отдавал военнослужащим незаконные приказы. Власти подчеркнули, что каждый приказ Трамп отдает согласно закону.

Ранее гендиректор ВВС подал в отставку из-за фальсификации речи Трампа. Телеканал выпустил документальный фильм с сильно отредактированной речью главы Белого дома. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение уходом руководства Би-би-си. Он поблагодарил газету Telegraph за разоблачение, как он выразился, «коррумпированных "журналистов"».

#в стране и мире #Трамп #Белый дом #СМИ #фейк
