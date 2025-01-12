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Володин заявил, что о полном запрете видеоигр в России речи не идет

Депутаты Госдумы РФ планируют привлечь к обсуждению закона о запрете деструктивного контента в Сети родителей, педагогов и экспертное сообщество.
Ян Брацкий 2025-01-12 09:43:53
© Фото: Jochen Tackimage, BROKER.com, Global Look Press

Работа депутатов Государственной думы РФ по ограничению на распространение деструктивного контента не направлена на запрет видеоигр. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он написал, что депутаты продолжат обсуждение данной темы.

«За последние годы произошел ряд случаев нападений учащихся на учеников и учителей в школах. Действия были спровоцированы их участием в видеоиграх. Дети и подростки зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире», - написал Володин.

В будущем к обсуждению данного вопроса планируется подключить родителей, педагогов, психологов и экспертов. Решение, на которое в итоге планируют выйти инициаторы обсуждения, должно носить сбалансированный характер, добавил Володин.

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли решение бороться с распространением деструктивного контента в Сети. По словам Володина, в современных видеоиграх часто пропагандируются агрессия и чуждые ценности.

Одной из мер ограничительных мер может стать обязательная маркировка видеоигр. К слову, геймеров могут пригласить в Госдуму для обсуждения этого закона. Как подчеркнул заместитель председателя комитет ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, законопроект об идентификации игроков через «Госуслуги» или номер телефона пока не проходил через профильный комитет.

#интернет #депутаты #Госдума РФ #володин #видеоигры
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