МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: ЕС не допускают до многих аспектов переговоров по мирному плану США

Европа участвует только в двусторонних обсуждениях, где без ее участия невозможно обойтись.
Дарья Ситникова 29-11-2025 03:40
© Фото: Felix Zahn, Photothek Media Lab, Global Look Press

Европу не допускают до многих аспектов переговоров по мирному плану США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Европейские страны были отстранены от подробностей многих аспектов переговоров», - сказано в материале.

Уточняется, что Европа участвует только в двусторонних обсуждениях, где без ее участия невозможно обойтись. Например, в разговорах о гарантиях безопасности совместно с США.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко рассказал в разговоре со «Звездой», что подход европейских стран, который они навязывают администрации президента США Дональда Трампа, исключает достижение любых мирных соглашений. Он отметил, что «в Евросоюзе бесконечно говорят о гарантиях безопасности Украины, но никто из них ничего не сказал о гарантиях безопасности России».

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что каждый пункт будущего соглашения по Украине нуждается в детальной проработке. В этом процессе будут принимать участие администрация президента и МИД России. Представителей делегации США определит Дональд Трамп, констатировал российский лидер.

#Россия #Путин #Украина #сша #ЕС #переговоры #мирный план
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 