Европу не допускают до многих аспектов переговоров по мирному плану США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Европейские страны были отстранены от подробностей многих аспектов переговоров», - сказано в материале.

Уточняется, что Европа участвует только в двусторонних обсуждениях, где без ее участия невозможно обойтись. Например, в разговорах о гарантиях безопасности совместно с США.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко рассказал в разговоре со «Звездой», что подход европейских стран, который они навязывают администрации президента США Дональда Трампа, исключает достижение любых мирных соглашений. Он отметил, что «в Евросоюзе бесконечно говорят о гарантиях безопасности Украины, но никто из них ничего не сказал о гарантиях безопасности России».

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что каждый пункт будущего соглашения по Украине нуждается в детальной проработке. В этом процессе будут принимать участие администрация президента и МИД России. Представителей делегации США определит Дональд Трамп, констатировал российский лидер.