Грушко заявил, что позиция Европы по Украине исключает достижение мира

Подход европейских стран, который они навязывают администрации президента США Дональда Трампа, исключает достижение любых мирных соглашений. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

«Если мы посмотрим на нынешнюю позицию Евросоюза, то они до сих пор настаивают на присутствии неких коалиционных сил на Украине. Это абсолютно исключено и подрывает весь смысл и содержание мирного соглашения. Они бесконечно говорят о гарантиях безопасности Украины, но никто из них ничего не сказал о гарантиях безопасности России», - напомнил Грушко.

Между тем, со слов дипломата, обеспечение законных интересов и безопасности России - залог конструктивных отношений Москвы и Брюсселя.

«Это в интересах самих европейцев. Наши требования очевидны и понятны всем. Мы эту позицию защищаем в течение многих лет. Мы предупреждали тех, кто не уважает наши интересы, что, если не получится обеспечить нашу безопасность путем сотрудничества, нам придется действовать самостоятельно. Еще раз - тот подход, который исповедуют страны ЕС, исключает на этом этапе достижение переговорного решения. Позиция Европы - это препятствие, которое искусственно возводится на пути установления прочного мира», - констатировал замглавы МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о переданном наброске американского мирного плана по Украине. Со слов представителя Кремля, документ верстался на основе пониманий, достигнутых лидерами России и США в Анкоридже. Предметное обсуждение положений плана Трампа с российской стороной, вероятно, состоится на следующей неделе. Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал приезд в Москву спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа. Вместе с ним могут прилететь представители американской администрации, которые имеют отношение к обсуждению ситуации на Украине.