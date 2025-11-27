МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Переговорщиками со стороны РФ будут Мединский, Ушаков и представители МИД

Владимир Путин заявил, что РФ ждет американских переговорщиков на следующей неделе.
Гоар Хачатурян 27-11-2025 16:45
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Переговорщиками по Украине со стороны России будут помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также представители МИД. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Каждый из предлагаемых пунктов мирного плана по Украине нужно предметно и серьезно обсуждать, подчеркнул глава государства. В этом будут участвовать и администрация президента, и МИД.

«По-другому и не делается», - отметил Путин.

Он добавил, что Москва ожидает переговорщиков с американской стороны в первой половине следующей недели. Как кто это будет - определит президент США Дональд Трамп.

Накануне Юрий Ушаков сообщил, что достигнута предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Приехать также могут и представители американской администрации, добавил помощник российского лидера.

#в стране и мире #Путин #Ушаков #РФ #МИД РФ #переговоры #Мединский
