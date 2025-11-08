МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп предоставил Венгрии освобождение от санкций на закупки нефти РФ

Венгрии удалось добиться «общего, бессрочного освобождения» от санкций при закупках российской нефти и природного газа по двум магистральным трубопроводам, но взамен пришлось согласиться на ряд инвестиций США в энергетическую отрасль.
Марина Крижановская 2025-11-08 00:40:41
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об определенных успехах в деле закупок российских энергоносителей после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Так, Будапешт освобождается от санкций при приобретении у Москвы нефти и газа. Как пишет издание Bloomberg, это стало «крупной победой» венгерского политика. Об этом же сообщил и сам Виктор Орбан.

«Мы получили полное освобождение от санкций в случае с "Турецким потоком" и нефтепроводом "Дружба". Санкций, которые бы ограничивали поступающие по ним поставки в Венгрию или делали их дороже, нет. Это общее, не ограниченное по времени исключение», - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

На условиях анонимности источник Bloomberg из числа американских чиновников отметил, чтобы добиться такого результата, Орбану пришлось задействовать все свои связи с Трампом. Также отмечается, что взамен Венгрия согласилась на целый ряд инвестиций США в энергетическую отрасль.

Незадолго до проведения американо-венгерских переговоров в Белом доме в пятницу Трамп допустил вывод Венгрии из режима санкций против энергоносителей из России. Он признал, что отказаться от них тяжело.

#сша #Дональд Трамп #Венгрия #Виктор Орбан #поставки энергоресурсов #снятие санкций
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 