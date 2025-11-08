Трамп предоставил Венгрии освобождение от санкций на закупки нефти РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об определенных успехах в деле закупок российских энергоносителей после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Так, Будапешт освобождается от санкций при приобретении у Москвы нефти и газа. Как пишет издание Bloomberg, это стало «крупной победой» венгерского политика. Об этом же сообщил и сам Виктор Орбан.

«Мы получили полное освобождение от санкций в случае с "Турецким потоком" и нефтепроводом "Дружба". Санкций, которые бы ограничивали поступающие по ним поставки в Венгрию или делали их дороже, нет. Это общее, не ограниченное по времени исключение», - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

На условиях анонимности источник Bloomberg из числа американских чиновников отметил, чтобы добиться такого результата, Орбану пришлось задействовать все свои связи с Трампом. Также отмечается, что взамен Венгрия согласилась на целый ряд инвестиций США в энергетическую отрасль.

Незадолго до проведения американо-венгерских переговоров в Белом доме в пятницу Трамп допустил вывод Венгрии из режима санкций против энергоносителей из России. Он признал, что отказаться от них тяжело.