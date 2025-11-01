МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ: враг два раза пытался деблокировать окруженных под Купянском

Также российские войска отразили атаку противника, который пытался вырваться из кольца.
2025-11-01 12:35:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские формирования дважды пытались деблокировать окруженные подразделения ВСУ под Купянском, однако все попытки были сорваны российскими войсками, сообщили в сегодняшней сводке Минобороны России о проведении специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, подразделения 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины пытались прорвать блокаду в районах Петровки и Великой Шапковки, но понесли потери в живой силе - уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ.

По данным ведомства, штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожать окруженные силы противника в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Очередная попытка выхода из кольца окружения в северо-западном направлении завершилась неудачей - уничтожено восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ.

В течение суток в районе Купянска потери украинской стороны в живой силе составили до 50 человек. Также враг лишился БТР М113 американского производства, бронеавтомобиля «Казак» и пяти пикапов.

Кроме того, Минобороны России сообщило, что российские войска пресекли вертолетную высадку группы сил специальных операций ГУР под Красноармейском. Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #СВО #купянск
