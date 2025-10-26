МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил создать условия для сдачи в плен украинских военных

Российский лидер отметил, что сдающимся в плен украинцам стреляют в спину.
Глеб Владовский 2025-10-26 09:54:55
© Фото: Павел Лисицын РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин поручил создать все необходимые условия для сдающихся в плен украинских военных. Соответствующее распоряжение он отдал на совещании с командующими группировок СВО.

«В целях минимизации напрасных жертв, прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих», - подчеркнул российский лидер.

Как отметил глава государства, тем, кто пытается сдаться в плен, стреляют в спину. Так или иначе, необходимо действовать, а при обращении с пленными соблюдать нормы международного права.

«В ходе боевой работы по зачистке этих (освобожденных - Прим. ред.) территорий нужно сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, которым украинские формирования прикрываются как живым щитом», - добавил Путин.

Ранее глава государства сообщил, что Российская Федерация провела испытания перспективных образцов вооружений во время тренировки ядерных сил на этой неделе.

#ВСУ #Владимир Путин #принятие мер #Сдача в плен #украинские военнопленные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 