Путин поручил создать условия для сдачи в плен украинских военных

Президент РФ Владимир Путин поручил создать все необходимые условия для сдающихся в плен украинских военных. Соответствующее распоряжение он отдал на совещании с командующими группировок СВО.

«В целях минимизации напрасных жертв, прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих», - подчеркнул российский лидер.

Как отметил глава государства, тем, кто пытается сдаться в плен, стреляют в спину. Так или иначе, необходимо действовать, а при обращении с пленными соблюдать нормы международного права.

«В ходе боевой работы по зачистке этих (освобожденных - Прим. ред.) территорий нужно сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, которым украинские формирования прикрываются как живым щитом», - добавил Путин.

Ранее глава государства сообщил, что Российская Федерация провела испытания перспективных образцов вооружений во время тренировки ядерных сил на этой неделе.