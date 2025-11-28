В Кремле прокомментировали отставку Ермака

В Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе. Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков отметил, что сейчас вряд ли кто-то может ответить на вопрос, к чему приведут эти события. Но последствия могут быть самыми разными.

«Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы», - говорится в сообщении.

Песков подчеркнул, что на фоне скандала в Киеве, США и Европе придется подумать. Им предстоит решить, что будет дальше с киевским режимом.

Сегодня вечером глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подал в отставку. Накануне в его доме провели обыски. Об отставке глава киевского режима сообщил в видеообращении в своем Telegram-аккаунте. Он намерен перезагрузить работу своего офиса. Завтра должны состояться собеседования с кандидатами на замену Ермаку. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал «фатальной комбинацией» кризис киевского режима, вызванный отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в сочетании с переговорами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, которые состоялись в Кремле.