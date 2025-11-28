МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кремль: Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели

Вместе со Стивом Уиткоффом в столицу могут прилететь другие представители американской администрации.
Ян Брацкий 28-11-2025 21:37
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент России Владимир Путин в начале следующей недели примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Псеков.

«Мы объявим день своевременно. Очевидно, что это будет первая половина недели», - сказал Песков.

О том, что предварительная договоренность о приезде спецпосланника США в Москву достигнута, ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Вместе с Уиткоффом в столицу могут прилететь представители американской администрации, имеющие отношение к обсуждению украинского кризиса.

О том, что Москва ждет делегацию американских переговорщиков на следующей неделе говорил и Владимир Путин. Выступая перед журналистами по итогам госвизита в Бишкек, глава государства уточнил, что в диалоге по Украине с нашей стороны будут участвовать помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также представители внешнеполитического ведомства.

Каждый пункт будущего соглашения по Украине нуждается в детальной проработке, сказал Путин. В этом процессе будут принимать участие администрация президента и МИД России. Представителей делегации США определит Дональд Трамп, констатировал российский лидер.

