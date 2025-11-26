МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ушаков сообщил, что Уиткофф может приехать в Москву на следующей неделе

Стороны будут обсуждать ситуацию на Украине.
Владимир Рубанов 26-11-2025 09:13
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Globallookpress

Достигнута предварительная договоренность о приезде Уиткоффа в Москву на следующей неделе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме него, могут приехать представители американской администрации, которые имеют отношение к обсуждению ситуации на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться в Москве с Владимиром Путиным. По его словам, стороны должны обсудить американский план по мирному урегулированию на Украине. Предположительно в российскую столицу может приехать также бизнесмен и зять президента США Джаред Кушнер.

Глава Белого дома уточнил, что его первоначальное предложение по урегулированию конфликта на Украине - это концепция, а не готовый план. В результате переговоров с Киевом документ сокращен с 28 до 22 пунктов.

Американский лидер добавил, что министр армии США Дэниел Дрисколл приедет на Украину для работы над мирным планом, в то время как Уиткофф посетит Москву. В России накануне заявили, что пока не видели американский документ после внесения в него изменений.

#Москва #Россия #Украина #сша #Ушаков #Уиткофф
