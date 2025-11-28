Правительство предложило Госдуме продлить «параллельный импорт» на год

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, продлевающий на следующий год действие механизма «параллельного импорта». Соответствующая информация размещена в базе данных нижней палаты парламента.

Документ разработан для продления на 2026 год мер по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Так, он вносит изменения, которые позволят продлить действие механизма «параллельного импорта» на следующий год. Из пояснительной записки следует, что это позволит осуществить насыщение рынка РФ необходимыми товарами, имеющими «социальное значение».

До конца 2025 года правительству предоставлено право утверждать перечень товаров, в отношении которых не могут применяться положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы.

Законопроект продлевает это право кабмина еще на один год. «Параллельный импорт» реализуется в рамках осуществления первоочередных мер по обеспечению развития экономики России в условиях внешних запретов и экономических ограничений.

Кроме этого законопроект позволит продлить на следующий год право правительства устанавливать особенности. Это и оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов и организация видов государственного и муниципального контроля. Кроме того это лицензирование, аккредитация, аттестация, государственная регистрация, квалификационные экзамены, включения в реестр и другие разрешительные режимы. Отдельно отмечаются лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия.

В прошлом году ряд западных производителей бытовой техники начали подписывать с партнерами из других стран мораторий на реэкспорт своей продукции в Россию. Таким образом компании пытались ограничить ввоз продукции по «параллельному импорту».

Минпромторг РФ периодически вносит изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Соответствующий Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, в прошлом году перечень был дополнен некоторыми брендами горнодобывающего оборудования, а также косметики, парфюмерии и одежды.