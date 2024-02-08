Минпромторг РФ расширил перечень товаров для параллельного импорта

Российский Минпромторг внес очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Соответствующий Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Перечень дополнен некоторыми брендами горнодобывающего оборудования, а также косметики, парфюмерии и одежды.

Сейчас торговые операции между Россией и странами Евросоюза практически сведены к нулю из-за антироссийских санкций. Однако экономическое сотрудничество продолжается на уровне компаний за счет параллельного импорта через третьи страны, такие как Казахстан и Турция.

На этом фоне итало-российская торговая палата ранее заявила о созыве на 14 февраля 2024 года совета директоров, на котором рассмотрит возможность торговли с Россией за рубли. Как отметил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо, Россия сможет приобретать товары вне санкционного списка. Для проведения сделок предлагается использовать банки третьих стран. Итальянский регулятор уже одобрил инициативу предпринимателей.