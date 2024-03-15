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«Коммерсантъ»: западные бренды начали блокировку параллельного импорта бытовой техники в РФ

Ожидается, что западную бытовую технику на полках магазинов может заменить китайская и турецкая продукция.
Алексей Курильченко 2024-03-15 10:15:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ряд западных производителей бытовой техники начали подписывать с партнерами из других стран мораторий на реэкспорт своей продукции в Россию. Таким образом компании пытаются ограничить ввоз продукции по параллельному импорту.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», товары одной из компаний, подписавших мораторий, в магазинах РФ уже представлены «в ограниченном объеме». По данным издания, западные бренды в ближайшем будущем могут заменить устройства из Китая и Турции.

Ранее Минпромторг внес новые изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Перечень дополнен некоторыми брендами горнодобывающего оборудования, а также косметики, парфюмерии и одежды. На этом фоне итало-российская торговая палата заявила о рассмотрении возможности торговли за рубли.

#в стране и мире #мораторий #бытовая техника #параллельный импорт
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