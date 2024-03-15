«Коммерсантъ»: западные бренды начали блокировку параллельного импорта бытовой техники в РФ

Ряд западных производителей бытовой техники начали подписывать с партнерами из других стран мораторий на реэкспорт своей продукции в Россию. Таким образом компании пытаются ограничить ввоз продукции по параллельному импорту.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», товары одной из компаний, подписавших мораторий, в магазинах РФ уже представлены «в ограниченном объеме». По данным издания, западные бренды в ближайшем будущем могут заменить устройства из Китая и Турции.

Ранее Минпромторг внес новые изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Перечень дополнен некоторыми брендами горнодобывающего оборудования, а также косметики, парфюмерии и одежды. На этом фоне итало-российская торговая палата заявила о рассмотрении возможности торговли за рубли.