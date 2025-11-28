МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд в Балашихе снял арест с квартиры певицы Долиной

Певица продала квартиру в Ксеньинском переулке Москвы за 112 миллионов рублей под влиянием мошенников.
Ян Брацкий 28-11-2025 15:53
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Балашихинский суд вернул народной артистке РФ Ларисе Долиной ее квартиру в Москве. Жилплощадь была вещественным доказательством по уголовному делу о мошенничестве и до сих пор находилась под арестом, сообщил корреспондент ТАСС.

«Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», - огласил приговор судья Евгений Паршин.

Также было принято решение вернуть мобильный телефон свидетелю по уголовному делу Полине Лурье. Она купила у певицы квартиру, но теперь будет обязана отдать квадратные метры Долиной. Защита Лурье намерена обжаловать это решение в Верховном суде. Стоимость квартиры составляет около 112 миллионов рублей.

Тем временем мошенники, вынудившие Долину продать квартиру, получили от четырех до семи лет лишения свободы. Суд установил, что они действовали совместно с неустановленными соучастниками. Весной 2024 года они позвонили Долиной под видом сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили артистку взять кредит под залог квартиры. В результате артистка перевела все свои сбережения на «безопасные счета» и продала недвижимость в центре Москвы. Ущерб превысил 317 миллионов рублей.

#в стране и мире #долина #арест #суд #Мошенники #Уголовное дело
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 