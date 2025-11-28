Суд в Балашихе снял арест с квартиры певицы Долиной

Балашихинский суд вернул народной артистке РФ Ларисе Долиной ее квартиру в Москве. Жилплощадь была вещественным доказательством по уголовному делу о мошенничестве и до сих пор находилась под арестом, сообщил корреспондент ТАСС.

«Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», - огласил приговор судья Евгений Паршин.

Также было принято решение вернуть мобильный телефон свидетелю по уголовному делу Полине Лурье. Она купила у певицы квартиру, но теперь будет обязана отдать квадратные метры Долиной. Защита Лурье намерена обжаловать это решение в Верховном суде. Стоимость квартиры составляет около 112 миллионов рублей.

Тем временем мошенники, вынудившие Долину продать квартиру, получили от четырех до семи лет лишения свободы. Суд установил, что они действовали совместно с неустановленными соучастниками. Весной 2024 года они позвонили Долиной под видом сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили артистку взять кредит под залог квартиры. В результате артистка перевела все свои сбережения на «безопасные счета» и продала недвижимость в центре Москвы. Ущерб превысил 317 миллионов рублей.