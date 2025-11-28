МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФРГ арестовала украинца, подозреваемого в диверсии на «Северных потоках»

Сергея Кузнецова передали Германии после более трех месяцев предварительного заключения в Италии, в страну он был доставлен в сопровождении немецких официальных лиц.
Ян Брацкий 28-11-2025 14:55
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press

Федеральный суд Германии арестовал украинца, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северные потоки». Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ.

«Следственный судья Федерального суда сегодня (28 ноября 2025 года) привел в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея К.», - говорится в релизе.

Подозреваемый был задержан 21 августа этого года в Италии, а накануне передан немецким правоохранителям. В страну он был доставлен в сопровождении официальных лиц ФРГ.

Напомним, взрывы на двух трубопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, однако власти Германии, Дании и Швеции, в исключительной экономической зоне которых произошла диверсия, не допустили Москву к расследованию. Российские правоохранительные органы неоднократно запрашивали информацию о ходе расследования, но все их обращения оставались без ответа.

Знаменитый американский журналист Сеймур Херш в 2023 году опубликовал резонансную статью, в которой возложил ответственность за теракт на администрацию бывшего президента США Джо Байдена. Со слов журналиста-расследователя, взрывчатку заложили водолазы ВМС США при поддержке  норвежских специалистов.

В начале ноября власти ФРГ выдали ордер на арест семи причастных к подрыву газопроводов «Северный поток». В них фигурируют украинские водолазы и представители спецслужб. Выдача ордера стала результатом трехлетней работы команды детективов федеральной полиции в Потсдаме.

#италия #Диверсия #Северный поток #ФРГ #суд #генпрокуратура
