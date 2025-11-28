МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Генсек НАТО не смог назвать верное количество стран-основателей Альянса

Со слов генсека альянса, организацию основали 10 стран в 1949 году.
Дарья Ситникова 28-11-2025 02:02
© Фото: IMAGOChristoph Hardt, www.imago-images.de, Global Look Press

В ходе своего визита в Рейкьявик на пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте показал, что не знает, сколько стран основали НАТО в 1949 году. Данную конференцию транслировала пресс-служба НАТО.

«Исландия - это одна из стран - основательниц НАТО. Насколько я помню, их было 10 в 1949 году», - сказал он, но из зала его тут же поправили, сказав, что их было 12.

После этого Рютте сразу же исправился. Он сказал, что «Исландия была одной из 12 стран - основательниц НАТО». По его словам, «она остается очень важным членом альянса».

«Да, в 1949 году их было 12», - поправился Рютте.

Генсек НАТО призвал Исландию наращивать военные расходы и готовиться к противостоянию с Россией и Китаем. Которые, по его словам, «не входит в число арктических держав, но который очень активен на Крайнем Севере».

Ранее Рютте, объясняя увеличение военных расходов альянса, заявил о необходимости готовить население стран-членов к вооруженному конфликту. Он уточнил, что это дополнительные 1,5%, ведущие к 5% ВВП. Президент России Владимир Путин еще до этого заявления подчеркнул, что заявления о планах России напасть на НАТО - «ложь и бред».

#Китай #Россия #НАТО #сша #альянс #Исландия #Рютте
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 