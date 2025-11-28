Генсек НАТО не смог назвать верное количество стран-основателей Альянса

В ходе своего визита в Рейкьявик на пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте показал, что не знает, сколько стран основали НАТО в 1949 году. Данную конференцию транслировала пресс-служба НАТО.

«Исландия - это одна из стран - основательниц НАТО. Насколько я помню, их было 10 в 1949 году», - сказал он, но из зала его тут же поправили, сказав, что их было 12.

После этого Рютте сразу же исправился. Он сказал, что «Исландия была одной из 12 стран - основательниц НАТО». По его словам, «она остается очень важным членом альянса».

«Да, в 1949 году их было 12», - поправился Рютте.

Генсек НАТО призвал Исландию наращивать военные расходы и готовиться к противостоянию с Россией и Китаем. Которые, по его словам, «не входит в число арктических держав, но который очень активен на Крайнем Севере».

Ранее Рютте, объясняя увеличение военных расходов альянса, заявил о необходимости готовить население стран-членов к вооруженному конфликту. Он уточнил, что это дополнительные 1,5%, ведущие к 5% ВВП. Президент России Владимир Путин еще до этого заявления подчеркнул, что заявления о планах России напасть на НАТО - «ложь и бред».