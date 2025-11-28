МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США передали РФ параметры согласованного с Киевом в Женеве плана

Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет обсуждать детали в «мегафонном» формате.
Гоар Хачатурян 28-11-2025 11:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

США передали РФ параметры согласованного с Киевом в Женеве плана. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

С его слов, их обсудят на следующей неделе. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что  достигнута предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в столицу России на грядущей неделе.

Представитель Кремля добавил, что Москва не будет публично обсуждать все детали возможных параметров урегулирования на Украине. Он напомнил, что вчера к этому призвал и президент РФ Владимир Путин.

«Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком публичном, мегафонном формате», - отметил Песков.

Накануне Путин заявил, что переговорщиками по Украине со стороны России будут его помощники Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также представители МИД. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Бишкеке.

#Россия #сша #Песков #переговоры #план
