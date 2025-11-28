Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков на территории Запорожской области. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган».

Скопление живой силы неприятеля обнаружила разведка. Она передала данные артиллеристам 30-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Восток».

«В результате залпа уничтожены пункты временной дислокации и большое количество украинских военнослужащих», - говорится в сообщении МО РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что ликвидированные боевики ранее прибыли в район для усиления вражеских позиций на этом направлении. Таким образом, успешный удар реактивной артиллерии поспособствовал успешному продвижению наших штурмовых групп.

Ранее сообщалось, что расчет 300-миллиметровой боевой машины РСЗО «Торнадо-С» смешал с землей опорник ВСУ. В тот раз удар наносился на территории Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.