Расчет «Урагана» уничтожил большое количество украинских военнослужащих

Удар наносился в Запорожской области в зоне ответственности группировки войск «Восток».
28-11-2025 11:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков на территории Запорожской области. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган».

Скопление живой силы неприятеля обнаружила разведка. Она передала данные артиллеристам 30-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Восток». 

«В результате залпа уничтожены пункты временной дислокации и большое количество украинских военнослужащих», - говорится в сообщении МО РФ. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что ликвидированные боевики ранее прибыли в район для усиления вражеских позиций на этом направлении. Таким образом, успешный удар реактивной артиллерии поспособствовал успешному продвижению наших штурмовых групп. 

Ранее сообщалось, что расчет 300-миллиметровой боевой машины РСЗО «Торнадо-С» смешал с землей опорник ВСУ. В тот раз удар наносился на территории Днепропетровской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ураган #спецоперация #РСЗО #запорожская область #группировка восток
