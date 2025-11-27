Украина в 2026-2029 годах столкнется с дефицитом финансирования в размере $136,5 млрд. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда.

Отмечается, что в 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд. Этим поделился руководитель миссии фонда по Украине Гэвин Грей.

«Согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования (с учетом имеющихся финансовых обязательств) в размере около $63 млрд», - сказал Грей.

Напомним, что МВФ и представители Украины достигли договоренностей на уровне экспертов относительно новой программы финансирования. Данная программа рассчитана на 48 месяцев.

Ранее со «Звездой» на тему финансирования Украины европейскими странами поговорил депутат Бундестага 20-го созыва Евгений Шмидт. Он заявил, что в ФРГ искренне не понимают, зачем Берлин продолжает финансировать коррупционный Киев, тогда как сама Германия находится на грани банкротства.