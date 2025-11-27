МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп распорядился не приглашать представителей ЮАР на саммит G20 в 2026

Со слов американского лидера, ЮАР «продемонстрировала миру, что она больше не является страной, достойной членства».
Дарья Ситникова 27-11-2025 04:40
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился не приглашать представителей Южно-Африканской Республики (ЮАР) на мероприятия по линии Группы двадцати (G20), которые пройдут в 2026 году в штате Флорида, а также прекратить финансовую поддержку этой страны. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«ЮАР не получит приглашение на G20 в 2026 году», - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что ЮАР «продемонстрировала миру, что она больше не является страной, достойной членства». Поэтому с настоящего момента «мы прекращаем все выплаты и субсидии для нее».

Трамп также утверждает, что США не принимали участия в мероприятия Группы двадцати в ЮАР, так как власти этой страны «отказываются признать ужасные нарушения прав» белого населения. По его версии, в стране «позволяют убивать белых и случайным образом забирать у них фермы». Американский лидер предполагает, что ведущие американские СМИ «и слова не говорят об этом геноциде».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов ранее рассказал «Звезде», что отказ президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ехать на саммит G20 стал большим ударом для объединения. Собеседник телеканала напомнил, что площадка G20 была создана по инициативе стран Запада и является наследником G8. Там осознают, что мир пошел по пути децентрализации и увеличения роли регионов, не связанных с Западом. Поэтому G20 стала своего рода попыткой возглавить этот процесс.

#ЮАР #сша #Трамп #G20 #финансовая поддержка
