В РУДН назвали большим ударом для G20 отказ Путина и Трампа ехать на саммит

Отказ президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ехать на саммит G20 стал большим ударом для объединения. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Отказ от прибытия в Йоханнесбург президентов России и США - это достаточно большой удар по данному объединению... В любом случае G20 остается серьезной переговорной площадкой, серьезным местом встречи и является одним из немногих объединений, которые позволяют в нынешних условиях встречаться политическим антагонистам и тем странам, которые придерживаются зачастую диаметрально противоположных позиций», - уточнил эксперт.

Собеседник телеканала напомнил, что площадка G20 была создана по инициативе стран Запада и является наследником G8. Там осознают, что мир пошел по пути децентрализации и увеличения роли регионов, не связанных с Западом. Поэтому G20 стала своего рода попыткой возглавить этот процесс.

«BRICS имеет куда более здоровый и перспективный корень, потому что это непосредственно инициатива стран незападных и во многом Глобального Юга... То есть у нас есть две такие альтернативные площадки с очень похожими на самом деле целями, просто инициаторы этих площадок разные. Поэтому стратегически они преследуют весьма разные цели», - пояснил Семибратов.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался ехать на саммит «Большой двадцатки» в Йоханнесбург. По его словам, в ЮАР, где пройдет встреча представителей стран, якобы происходит «коммунистическая тирания».