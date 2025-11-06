МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РУДН назвали большим ударом для G20 отказ Путина и Трампа ехать на саммит

Собеседник «Звезды» допустил, что BRICS станет в будущем площадкой, на которой незападные страны будут решать судьбу мира.
Глеб Владовский 2025-11-06 12:09:20
© Фото: Wang Tiancong, XinHua © Видео: ТРК «Звезда»

Отказ президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ехать на саммит G20 стал большим ударом для объединения. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Отказ от прибытия в Йоханнесбург президентов России и США - это достаточно большой удар по данному объединению... В любом случае G20 остается серьезной переговорной площадкой, серьезным местом встречи и является одним из немногих объединений, которые позволяют в нынешних условиях встречаться политическим антагонистам и тем странам, которые придерживаются зачастую диаметрально противоположных позиций», - уточнил эксперт.

Собеседник телеканала напомнил, что площадка G20 была создана по инициативе стран Запада и является наследником G8. Там осознают, что мир пошел по пути децентрализации и увеличения роли регионов, не связанных с Западом. Поэтому G20 стала своего рода попыткой возглавить этот процесс.

«BRICS имеет куда более здоровый и перспективный корень, потому что это непосредственно инициатива стран незападных и во многом Глобального Юга... То есть у нас есть две такие альтернативные площадки с очень похожими на самом деле целями, просто инициаторы этих площадок разные. Поэтому стратегически они преследуют весьма разные цели», - пояснил Семибратов.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался ехать на саммит «Большой двадцатки» в Йоханнесбург. По его словам, в ЮАР, где пройдет встреча представителей стран, якобы происходит «коммунистическая тирания».

#Дональд Трамп #Владимир Путин #G20 #Саммит G20 #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 