Трамп заявил, что представители США не поедут в ЮАР на саммит G20

Предстоящий саммит стран Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге, ЮАР, пройдет без представителей американской делегации. Как заявил президент Дональд Трамп, ни один член правительства не приедет на данное мероприятие, которое он назвал «настоящим позором».

Он объяснил этот шаг недовольством политикой южно-африканских властей в отношении защиты прав белого населения республики. Решение по участию в саммите «Большой двадцатки» Трамп озвучил в Truth Social, добавив, что ожидает его проведения во Флориде в будущем году.

«Проведение саммита G20 в Южной Африке - это настоящий позор. Африканеров (потомков голландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов) зверски убивают, а их земли и фермы незаконно конфисковывают. Ни один представитель правительства США не приедет на саммит, пока продолжаются эти нарушения прав человека. С нетерпением жду встречи G20 в Майами, штат Флорида, в 2026 году!», - написал Трамп в своей социальной сети.

Два дня назад Трамп высказался о поездке в Южно-Африканскую Республику. Во время выступления на Американском бизнес-форуме он сказал, что встреча «Большой двадцатки» в этом году пройдет без него.