Губернатор: два нацгвардейца погибли при стрельбе у Белого дома в Вашингтоне

Два нацгвардейца, пострадавших во время стрельбы возле Белого дома, умерли от ранений. Об этом сообщил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисси на своей странице в соцсети Х.

В своем сообщении он назвал погибших солдат Нацгвардии отважными жителями штата, подчеркнув, что они отдали свои жизни, защищая страну. Моррисси добавил, что Западная Вирджиния никогда не забудет их службу.

«Мы поддерживаем связь с федеральными властями, пока продолжается расследование. Весь наш штат скорбит вместе с их семьями, близкими и всем сообществом гвардии. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы потребуем полной ответственности за этот ужасный акт», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погибшие американские нацгвардейцы получили смертельные огнестрельные ранения во время перестрелки у Белого дома. По словам президента США Дональда Трампа, два солдата находились в тяжелом состоянии после стрельбы.