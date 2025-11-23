МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп отреагировал на стрельбу в Нацгвардию США у Белого дома

Человек, который стрелял в бойцов, тяжело ранен. Он понесет суровое наказание.
Дарья Ситникова 27-11-2025 00:15
© Фото: Ron Sachs - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что два бойца Национальной гвардии США находятся в тяжелом состоянии после стрельбы в Вашингтоне. Об этом он написал в Truth Social.

«Оба бойца Нацгвардии были тяжело ранены и находятся в двух разных больницах», - написал американский лидер.

Глава Белого дома также рассказал, что человек, который стрелял в бойцов, тяжело ранен. Он понесет суровое наказание.

Стрельба произошла сегодня на пересечении 17-й и 1-й улиц в Вашингтоне. Полиция уже задержала подозреваемого. При стрельбе пострадали несколько человек.

Трамп еще в августе поручил развернуть войска Нагвардии в Вашингтоне для борьбы с преступностью. С его слов, «Это единственный язык, который преступники понимают». Он также распорядился увеличить присутствие федеральных сил в городе.

#стрельба #Трамп #Вашингтон #нацгвардия сша
