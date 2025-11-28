МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Британия до 26 февраля вывела из-под санкций международные активы «Лукойла»

Лицензия позволяет осуществлять платежи и предоставлять экономические ресурсы этим компаниям при соблюдении определенных условий.
Дарья Ситникова 28-11-2025 00:00
© Фото: Li Ying, XinHua, Global Look Press

Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, которая включает зарубежные активы «Лукойла». Об этом говорится в генеральной лицензии британского Минфина.

«Лица могут продолжать осуществлять операции с Lukoil International и дочерними компаниями Lukoil International», - указано в материале.

Данная лицензия позволяет осуществлять платежи, а также предоставлять экономические ресурсы этим компаниям при соблюдении определенных условий. Уточняется, что средства, предназначенные для Lukoil International или ее дочерних компаний, должны поступать на замороженный счет, если компания все еще контролируется ПАО «Лукойл».

В конце октября этого года глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз официально утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. Под них попали шесть дочерних компаний «Лукойла», а также 30 «дочек» «Роснефти».

Уточняется, что план по отказу от импорта российского газа будет поэтапным - запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду, что санкции против российских нефтяных компаний введены ненадолго.

