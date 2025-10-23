В Евросоюзе утвердили 19-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз официально утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Мы только что приняли 19-й санкционный пакет. Они (санкции. - Прим. ред.) направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае, помимо всего прочего», - написала она в соцсетях.

Согласно Официальному журналу ЕС, под санкции попали шесть дочерних компаний «Лукойла», а также 30 «дочек» «Роснефти». Кроме того, ограничительные меры включили в себя запрет на импорт российского сжиженного природного газа в страны ЕС начиная с января 2027 года. Отмечается, что под ограничения попали филиалы российских банков в Белоруссии и Казахстане.

Также сообщается, что европейским туроператорам запретили отправлять туристов в Россию. Находящиеся на территории Шенгенской зоны российские дипломаты, члены их семей и административный персонал теперь ограничены в перемещении.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, ограничения введены ненадолго.