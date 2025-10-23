МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп надеется, что новые санкции против России введены ненадолго

Две крупные российские нефтяные компании попали под новые ограничительные меры.
Константин Денисов 2025-10-23 00:53:54
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на то, что санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» введены ненадолго. Об этом он сообщил журналистам.

Причиной введения новых ограничительных мер Трамп назвал подходящее для этого время. Напомним, что под удар попали не только две крупные компании, но и около 30 их «дочек».

«Я просто почувствовал, что пришло время. Я долго ждал», - сказал американский лидер.

Ранее Трамп сообщил о том, что саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоится на следующей недели, однако лидеры стран обязательно увидятся позже.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #санкции #Владимир Путин
