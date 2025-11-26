МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36 человек

Издание сообщает, что более 270 человек пропали без вести.
Сергей Дьячкин 26-11-2025 22:31
© Фото: Vernon Yuen, Keystone Press Agency, Global Look Press

При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погибло не меньше 36 человек и более 270 пропали без вести. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По информации издания, 29 человек было госпитализировано. Семеро находятся в критическом состоянии. Власти Гонконга назвали стремительное распространение огня «необычным». Будет проведено уголовное расследование для выяснения причины произошедшего.

Глава администрации специального административного района КНР Гонконг Джон Ли сообщил о приостановке деятельности, связанной с местными выборами 7 декабря. Он отметил, что администрация рассматривает вопрос переноса выборов из-за инцидента.

Все еще продолжается тушение высотных зданий комплекса «Ван Фук Корт» в районе Тай По Новых Территорий Гонконга. Пламя охватило строительные леса, сделанные из бамбука. Они были установлены на зданиях для проведения косметического ремонта. Сообщалось, что в комплексе расположены почти две тысячи квартир. Население ЖК составляет примерно четыре тысячи человек. Гонконгские власти заявляли, что большинство жителей комплекса спасатели вывели из горящих зданий.

