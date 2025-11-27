МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьер Эстонии заявил, что готов отправить войска на Украину

При этом эстонский премьер-министр отметил, что власти республики еще должны «подумать», как это будет «выглядеть».
Сергей Дьячкин 27-11-2025 21:30
© Фото: IMAGO, Kristjan Teedema, Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что республика готова направить военный контингент на Украину в случае заключения соглашения о мире. Об этом он рассказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Я подчеркиваю еще раз: для того, чтобы наши солдаты в этом участвовали, необходимо конкретное соглашение о мире», - заявил Михал.

Он напомнил, что власти Эстонии выражали готовность отправить в Украину роту военных, если будут заключены мирные договоренности. Однако он подчеркнул, что эстонские власти должны «подумать», как это будет «выглядеть» - будет ли их военное формирование действовать на море или на суше.

Ранее политолог-международник Мовсес Газарян в беседе со «Звездой» выразил мнение, что за давление на Россию в Эстонии заплатят ее же граждане. По словам Мовсеса Газаряна, подсчеты и опросы показывают, что, в прибалтийских странах существует запрос не на конфликт, а на диалог и урегулирование отношений с Россией. Однако это игнорируется их властями.

До этого глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов прокомментировал для «Звезды» планы эстонских властей возвести 40-километровый противотанковый ров у наших рубежей, якобы для обеспечения своей «безопасности». По словам Картаполова, любые проекты по созданию искусственных заграждений на границе с Россией - простое отмывание спонсорских денег.

#Украина #эстония #евросоюз #прибалтика #ФРГ #Фридрих Мерц #военный контингент #Кристен Михал #коалиция желающих
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 