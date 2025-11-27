Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что республика готова направить военный контингент на Украину в случае заключения соглашения о мире. Об этом он рассказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Я подчеркиваю еще раз: для того, чтобы наши солдаты в этом участвовали, необходимо конкретное соглашение о мире», - заявил Михал.

Он напомнил, что власти Эстонии выражали готовность отправить в Украину роту военных, если будут заключены мирные договоренности. Однако он подчеркнул, что эстонские власти должны «подумать», как это будет «выглядеть» - будет ли их военное формирование действовать на море или на суше.

Ранее политолог-международник Мовсес Газарян в беседе со «Звездой» выразил мнение, что за давление на Россию в Эстонии заплатят ее же граждане. По словам Мовсеса Газаряна, подсчеты и опросы показывают, что, в прибалтийских странах существует запрос не на конфликт, а на диалог и урегулирование отношений с Россией. Однако это игнорируется их властями.

До этого глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов прокомментировал для «Звезды» планы эстонских властей возвести 40-километровый противотанковый ров у наших рубежей, якобы для обеспечения своей «безопасности». По словам Картаполова, любые проекты по созданию искусственных заграждений на границе с Россией - простое отмывание спонсорских денег.