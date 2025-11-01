Когда те или иные европейские лидеры, в том числе и руководители прибалтийских стран, заявляют о важности санкционного давления по отношению к России, следует обращать внимание на другую сторону проблемы - за все платят и сталкиваются с последствиями обычные люди. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог-международник Мовсес Газарян.

«Антироссийский вектор политики стран западного сообщества имеет вполне конкретную цену, а именно благополучие и социальная стабильность простых людей, которые на самом деле за открытый антироссийский вектор не голосовали», - отметил он.

Газарян добавил, что, по некоторым подсчетам и опросам, во многих прибалтийских странах существует запрос не на конфликт, а на диалог и урегулирование отношений с Россией. Однако это игнорируется властями.

Вопреки воле широкой общественности, наращивается антироссийская истерия, подчеркнул политолог. И что еще страшнее - людей заставляют платить за это «из своего кармана».

По информации телерадиокомпании ERR, государственная энергетическая компания Эстонии Elering ввела плату за «энергетическую зависимость от России». С начала 2026 года эстонцы будут платить взнос в размере 3,73 евро за мегаватт-час.