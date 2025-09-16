Любые проекты по созданию искусственных заграждений на границе с Россией - простое отмывание спонсорских денег. Таким мнением со «Звездой» поделился глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Он прокомментировал планы эстонских властей возвести 40-километровый противотанковый ров у наших рубежей, якобы для обеспечения своей «безопасности». По словам Картаполова, ничего нового в этом нет.

«Был такой премьер-министр независимой в кавычках Украины по фамилии Яценюк. Он в свое время начал строить стену на границе с Россией. Это было еще до спецоперации. Деньги запланировали и заплатили, а стены не появилось. Здесь, скорее всего, отрабатывается тот же вариант. Товарищи посмотрели, как беззастенчиво тырят деньги западных партнеров их друзья с Украины, и решили приобщиться. Земляные работы - самые дорогие. Они еще дождутся зимы, чтобы включить коэффициенты, а дальше будут делать вид, что копают, а сами будут красть деньги», - считает Картаполов.

Что касается практической пользы подобного рва, то ее нет никакой, уверен собеседник «Звезды».

«Никакой практической направленности этот ров не несет. Все это давно проходили. Для ракеты или беспилотника он не является препятствием и преодолевается легко инженерной техникой», - напомнил Картаполов.

Закончить строительство противотанкового рва и 600 бункеров на границе с Россией Таллин намерен к 2027 году. Планируется также установить на всем протяжении защитной зоны надолбы и колючую проволоку.

Строительство уже началось в деревне Вински на юго-востоке страны. Рабочие там вырыли траншею длиной в 500 метров.