Белоусов поздравил бойцов с 320-летием образования морской пехоты

Глава Минобороны отметил, что морпехи показывают в ходе спецоперации верность долгу и волю к победе.
27-11-2025 06:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 320-й годовщиной образования морской пехоты. Ее отмечают в ВС РФ 27 ноября. Глава военного ведомства подписал соответствующий приказ.

Белоусов отметил, что морпехов всегда отличали высокое боевое мастерство, особая стойкость и выдающееся мужество. Они с честью выполняют свой долг, следуя девизу «Там, где мы, там - победа!».

В годы Великой Отечественной войны морские пехотинцы сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Они защищали Ленинград, Москву, Севастополь, Сталинград, освобождали Кавказ, Крым, Украину, Белоруссию и страны Европы. Морпехи также участвовали в локальных войнах, миротворческих миссиях и борьбе с терроризмом.

Глава Минобороны отметил роль морских пехотинцев в ходе специальной военной операции. Там личный состав морской пехоты показывает верность воинскому долгу, отвагу и решимость к победе. Бойцы опираются на опыт и знания ветеранов, действуют слаженно и профессионально в любой ситуации, часто связанной с риском для жизни.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #годовщина #морская пехота #поздравление #Андрей Белоусов #профессиональный праздник
