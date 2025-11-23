Белоусов поздравил бойцов с 320-летием образования морской пехоты

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 320-й годовщиной образования морской пехоты. Ее отмечают в ВС РФ 27 ноября. Глава военного ведомства подписал соответствующий приказ.

Белоусов отметил, что морпехов всегда отличали высокое боевое мастерство, особая стойкость и выдающееся мужество. Они с честью выполняют свой долг, следуя девизу «Там, где мы, там - победа!».

В годы Великой Отечественной войны морские пехотинцы сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Они защищали Ленинград, Москву, Севастополь, Сталинград, освобождали Кавказ, Крым, Украину, Белоруссию и страны Европы. Морпехи также участвовали в локальных войнах, миротворческих миссиях и борьбе с терроризмом.

Глава Минобороны отметил роль морских пехотинцев в ходе специальной военной операции. Там личный состав морской пехоты показывает верность воинскому долгу, отвагу и решимость к победе. Бойцы опираются на опыт и знания ветеранов, действуют слаженно и профессионально в любой ситуации, часто связанной с риском для жизни.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.