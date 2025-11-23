Глава Федерации дзюдо РФ назвал возвращение флага торжеством олимпизма

Возвращение российским дзюдоистам права выступать под национальным флагом и с гимном своей страны - торжество принципов олимпизма. Таким мнением со «Звездой» поделился президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. С его слов, спортсмены и болельщики ждали этого решения на протяжении последних трех лет, не переставая готовиться к новым победам.

«Мы гордимся тем, что решение принято международной семьей. Дзюдо - первая олимпийская федерация, которая допустила россиян. Очень благодарны нашим коллегам, потому что это торжество тех ценностей, которых мы придерживаемся: это взаимодействие, честность, следование правилам и взаимовыручка. Они продемонстрированы в действии», - рассказал Соловейчик.

Решение Международной федерации дзюдо может и должно послужить примером для остальных, уверен Соловейчик. Спорт служит делу мира, а справедливость должна восторжествовать.

«Это решение - признание нашего труда и правильной политики. Мы приняли решение выступать на соревнованиях три года назад и следовали этому решению. Мы показали способность нашей страны дружить. Мы все эти годы демонстрировали свое дружественное отношение ко всем спортсменам. Надеемся, что это хороший пример для других федераций. Справедливость и принципы олимпизма восторжествуют. Спорт должен служить делу мира», - уверен Соловейчик.

О том, что российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах под флагом страны, с гимном и символикой стало известно сегодня. Как сообщили в пресс-службе Международной федерации дзюдо, за это проголосовал исполнительный комитет. Решение начнет действовать с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября.

В Международной федерации этого вида спорта отметили, что полноценное возвращение России обогатит соревнования на всех уровнях. До сих пор наши дзюдоисты выступали под флагом федерации, без национального гимна. Решение об этом было принято в 2022 году, вскоре после начала специальной военной операции. Российские дзюдоисты уже оценили решение международных спортивных функционеров и одобрили его. Так, заслуженный мастер спорта России Ирина Емельянова считает, что возвращение нашим борцам флага и гимна принесет новые возможности.