Дзюдоист Джебов оценил важность решения IJF по российским атлетам

Бронзовый призер чемпионата России по дзюдо Толиб Джебов заявил, что у российской молодежи появились новые возможности в спорте. По его словам, это большой плюс для России - выступать под национальным флагом страны.

«Я очень рад, что нашей молодежи дали возможность и шанс выступить, потому что большинство из-за этого завершили карьеру», - сказал дзюдоист.

Заслуженный мастер спорта России по дзюдо Ирина Емельянова рассказала «Звезде», что у нашей страны появились новые возможности в спорте со снятием ограничений. По ее словам, профессиональный спортсмен - это человек, который вкладывает много сил и здоровья для мечты. Она добавила, что всегда хорошо, когда эта мечта осуществляется практически.

Ранее российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах под флагом страны, с гимном и символикой. Решение приняли в Международной федерации дзюдо (IJF). Оно начнет действовать с турнира Большого шлема в Абу-Даби (28-30 ноября).

В истории спорта Россия является ведущей страной в мировом дзюдо. В IJF считают, что ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях. В федерации подчеркнули, что спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов.