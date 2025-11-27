Временным главой Гвинеи-Бисау после переворота стал генерал Орта Н'та

Генерал Орта Н'та стал во главе Гвинеи-Бисау на переходный период. Об этом сообщило радио RFI, ссылаясь на заявление представителей временного руководства страны.

«Высшее военное командование подтвердило в четверг, 27 ноября, вступление генерала Орта Н'та в должность "президента на переходный период" Гвинеи-Бисау», - сообщило радио.

В сообщении уточнялось, что комендантский час отменен. Военные власти заявили, что первоочередной задачей является восстановление безопасности общественного порядка.

Ранее военные Гвинеи-Бисау, осуществившие в стране госпереворот, создали «высшее командование по восстановлению порядка». Об этом объявил бригадный генерал Денис Н'канья. По его словам, командование будет руководить страной до дальнейшего уведомления. До этого Н'канья возглавлял военную канцелярию президента страны. Он выступил по национальному телевидению, объявив, что военные полностью контролируют страну.

До этого президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, лично позвонив в редакцию Jeune Afrique, сообщил, что в его стране происходит государственный переворот, а сам он задержан военными. По словам Эмбало, за организацией переворота стоял начальник Генштаба армии. Президента взяли под стражу в его рабочем кабинете. Вместе с главой государства были задержаны министр внутренних дел и ряд высокопоставленных военных. Все началось со стрельбы в окрестностях президентского дворца. Подступы к резиденции были перекрыты неустановленными военными.