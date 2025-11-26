Президент Гвинеи-Бисау заявил о военном перевороте в стране

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил о том, что в его стране происходит государственный переворот, а сам он задержан военными. Главу государства цитирует журнал Jeune Afrique, до редакции которого он якобы дозвонился. По словам Эмбало, за организацией переворота стоит начальник Генштаба армии.

По информации Jeune Afrique, Эмбало взяли под стражу в его рабочем кабинете. Вместе с главой государства задержаны министр внутренних дел и ряд высокопоставленных военных. Все началось со стрельбы в окрестностях президентского дворца. Подступы к резиденции были перекрыты неустановленными военными. Ранее южноафриканская радиостанция SABC сообщала о натянутых отношениях между командованием президентской гвардии и армии.

Нынешние события происходят на фоне подсчета голосов на состоявшихся 23 ноября президентских выборах. Первые официальные данные будут опубликованы в пятницу. Умару Сисоку Эмбало добивается переизбрания.