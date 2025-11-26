Военные в Гвинее-Бисау создали командование по восстановлению порядка

Военные Гвинеи-Бисау, сегодня осуществившие в стране госпереворот, создали высшее командование по восстановлению порядка. Об этом объявил бригадный генерал Денис Н'Канья.

По его словам, командование будет руководить страной до дальнейшего уведомления. Кто возглавил эту структуру, пока не сообщается.

До этого Н'Канья объявил о захвате военными власти в Гвинее-Бисау. Бригадный генерал до этого возглавлял военную канцелярию президента страны. Он выступил по национальному телевидению, объявив, что военные полностью контролируют страну.

«Деятельность всех государственных институтов приостанавливается», - заявил Н'Канья.

Он утверждал о раскрытии плана по дестабилизации Гвинеи-Бисау «с участием действующих в стране наркобаронов». По его словам, к ввозу в страну готовилась партия оружия «для изменения конституционного строя».

Н'Канья сообщил, что границы Гвинеи-Бисау закрыты, приостанавливается работа всех СМИ, а также вводится комендантский час. Прекращен подсчет голосов на состоявшихся 23 ноября президентских и парламентских выборах. Результаты планировалось объявить 28 ноября.

В ведении президентской военной канцелярии находится координация всех военных вопросов, связанных с аппаратом президента. В том числе обеспечение безопасности главы государства и его резиденции, связь между президентом и высшим военным командованием.

Гвинея-Бисау, население которой достигает 2,2 миллиона человек, расположена на западе Африки. С момента обретения независимости в 1974 году страна пережила четыре успешных государственных переворота и около 10 неудачных.

Ранее президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что в его стране происходит государственный переворот, а сам он задержан военными. По словам Эмбало, за организацией переворота стоял начальник Генштаба армии. Президента взяли под стражу в его рабочем кабинете. Вместе с главой государства были задержаны министр внутренних дел и ряд высокопоставленных военных. Все началось со стрельбы в окрестностях президентского дворца. Подступы к резиденции были перекрыты неустановленными военными.