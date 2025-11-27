Захарова высмеяла идею Латвии разобрать железную дорогу в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила по поводу идеи латвийских властей разобрать железную дорогу, ведущую в РФ. Свой шуточный комментарий она дала в интервью «Комсомольской правде».

«Шпалы нужны им для топки», - прокомментировала Захарова.

Ранее сообщалось, что латвийские власти рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. Об этом сказал президент страны Эдгарс Ринкевичс. По его словам, Латвия намерена согласовать свою позицию по разбору железнодорожных путей с Эстонией и Литвой. Ринкевичс отметил, что ситуация на границе остается «напряженной» и разбор железной дороги, по его мнению, может стать одним из шагов для «усиления безопасности».

«Мы не можем исключать ни один вариант укрепления обороны и безопасности. Но решения должны приниматься с учетом сроков, масштаба работ и влияния на социально-экономические процессы», - сказал Ринкевичс.

По его словам, обсуждение в соцсетях сопровождается слишком большим количеством эмоций и недостатком рациональности. Он отметил, что «создаются опасения и дезинформация».

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что демонтаж железнодорожных путей - одна из предложенных армией мер антимобильности в приграничных областях. Глава МВД страны Рихард Козловскис сказал, что существующие пути могут использоваться для грузоперевозок, но при угрозе инфраструктура должна быть оперативно демонтирована. Он отметил, что информация по этому вопросу носит секретный характер, однако ведомства оценивают возможность быстрого разборa рельсов «в случае необходимости».

Ранее специальный корреспондент Sputnik Латвия в Москве Алексей Стефанов в разговоре со «Звездой» объяснял выдворение из страны почти тысячи россиян «местью» и «фантомными болями» официальной Риги. Русофобская политика в Латвии продолжит ужесточаться, считает он. В настоящее время готовится законопроект о запрете русского языка в общественном пространстве. Нельзя будет говорить по-русски на улице, в торговых центрах, в кинотеатрах. Это еще одно из звеньев цепи по уничтожению всего русского в Латвии, объяснил корреспондент.