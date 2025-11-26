Латвийские власти рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. Об этом сообщил RT, ссылаясь на литовский портал LSM+, который процитировал президента страны Эдгарса Ринкевичса.

По данным портала, правительство обсудит вопрос демонтажа железной дороги с латвийскими военными. Выводы будут представлены до конца года.

Также Латвия намерена согласовать свою позицию по разбору железнодорожных путей с Эстонией и Литвой. Ринкевичс отметил, что ситуация на границе остается «напряженной». Он подчеркнул, что разбор железной дороги рассматривается как один из шагов для «усиления безопасности».

Ранее специальный корреспондент Sputnik Латвия в Москве Алексей Стефанов в разговоре со «Звездой» объяснял выдворение из страны почти тысячи россиян «местью» и «фантомными болями» официальной Риги. Русофобская политика в Латвии продолжит ужесточаться, считает он. В настоящее время готовится законопроект о запрете русского языка в общественном пространстве. Нельзя будет говорить по-русски на улице, в торговых центрах, в кинотеатрах. Это еще одно из звеньев цепи по уничтожению всего русского в Латвии, объяснил корреспондент.

До этого политолог, международный эксперт Владимир Карасев выражал мнение, что руководство Латвии надеется на то, что русофобская позиция позволит заручиться финансовой поддержкой со стороны Брюсселя. Основным предлогом выдворения россиян из страны стало незнание латышского языка. Однако, в сложившейся ситуации РФ может принять русских, которым пришлось уехать из Латвии, подчеркнул эксперт.