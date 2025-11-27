В Махачкале во время беспорядков участники бросали камни в полицейских

В сотрудников полиции участники беспорядков в Махачкале кидали град камней, фрагменты тротуарной плитки, ящики, землю и другие предметы. Показания свидетелей зачитал заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслан Мустафаев в беседе с РИА Новости.

По данным свидетелей, участники беспорядков били сотрудников полиции руками и ногами. Также они пытались вырвать щиты и дубинки, срывали каски. Нападали на госслужащих, повалив их на землю. Более ста протестующих ломали оцепления и прорывались последовательно в парковочную зону аэропорта, в терминал международных рейсов и на взлетно-посадочную полосу.

В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел из-за массовых беспорядков, которые устроили в аэропорту Махачкалы в 2023 году. В организации происшествия обвиняются три человека. Первый подозреваемый - Исраил Ахмеднабиев, он ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества. Также обвиняются бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* и предполагаемый администратор Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакар Абакаров.

Сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 миллионов рублей. Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта, участников погрома обяжут возместить материальный ущерб. После беспорядков в аэропорту Махачкалы сотрудники правоохранительных органов задержали 201 человека, были составлены 155 протоколов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.