МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Махачкале во время беспорядков участники бросали камни в полицейских

Участники беспорядков били сотрудников полиции руками и ногами.
Екатерина Пономарева 27-11-2025 10:33
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

В сотрудников полиции участники беспорядков в Махачкале кидали град камней, фрагменты тротуарной плитки, ящики, землю и другие предметы. Показания свидетелей зачитал заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслан Мустафаев в беседе с РИА Новости.

По данным свидетелей, участники беспорядков били сотрудников полиции руками и ногами. Также они пытались вырвать щиты и дубинки, срывали каски. Нападали на госслужащих, повалив их на землю. Более ста протестующих ломали оцепления и прорывались последовательно в парковочную зону аэропорта, в терминал международных рейсов и на взлетно-посадочную полосу.

В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел из-за массовых беспорядков, которые устроили в аэропорту Махачкалы в 2023 году. В организации происшествия обвиняются три человека. Первый подозреваемый - Исраил Ахмеднабиев, он ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества. Также обвиняются бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* и предполагаемый администратор Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакар Абакаров.

Сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 миллионов рублей. Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта, участников погрома обяжут возместить материальный ущерб. После беспорядков в аэропорту Махачкалы сотрудники правоохранительных органов задержали 201 человека, были составлены 155 протоколов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

#Аэропорт #Махачкала #беспорядки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 