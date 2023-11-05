В стране и мире Полиция задержала 201 человека после беспорядков в Махачкале Ян Брацкий Сотрудники полиции также установили 204 транспортных средства, на которых передвигались правонарушители. © Фото: makhachkala_01, Telegram Читайте нас на: После беспорядков в аэропорту Махачкалы сотрудники правоохранительных органов задержали 201 человека, составлены 155 протоколов, сообщил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин. «За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», - приводит ТАСС его слова. Кроме того, полицейские установили 204 транспортных средства, которые использовали правонарушители. Напомним, 29 октября на летное поле аэропорта Махачкалы прорвались неизвестные, на место прибыли сотрудники полицейского спецназа, которые приступили к задержаниям. Воздушную гавань временно закрыли на прием и отправку самолетов. Экспертное мнение и аналитика