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Сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 миллионов рублей

Иван Жарков
18:41 31.10.2023
Подсчет ущерба продолжается, средства на ремонт собираются взыскать с участников беспорядков.
Сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 миллионов рублей
© Фото: agiprd, Telegram
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Предварительный ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценивают в 285 млн рублей. Подсчет испорченного имущества продолжается. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров со ссылкой на приглашенных экспертов-оценщиков.

«Сколько средств и сил было потрачено на строительство и реконструкцию всего аэровокзального комплекса в аэропорту Махачкалы. Это средства, которые были направлены в первую очередь на то, чтобы дагестанцам было удобно летать в Хадж, чтобы развивался туризм, а дагестанцы могли больше зарабатывать. Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется», - сообщил Абакаров в своем Telegram-канале.

Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта, участников погрома обяжут возместить материальный ущерб. До его полного возмещения хулиганов внесут в черные списки, они не смогут пользоваться аэропортом, добавил Абакаров.

Напомним, что причиной массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту 29 октября стал регулярный рейс из Тель-Авива. Его прибытию пытались помешать несколько сотен погромщиков, которые зашли в здание терминала и на летное поле.

Завершить начатое хулиганам помешали правоохранители. В итоге пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. Более 80 хулиганов задержано. Представители Росавиации планировали закрыть аэропорт для ремонта на неделю, но 30 октября воздушная гавань возобновила свою работу.

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