Белоусов прибыл в Бишкек

На заседаниях уставных органов ОДКБ будет обсуждаться военно-политическая обстановка в странах-участницах Организации.
Виктория Бокий 27-11-2025 00:50
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в заседаниях уставных органов ОДКБ. Об этом передает российское оборонное ведомство.

Известно, что на мероприятиях будет обсуждаться военно-политическая обстановка в странах-участницах Организации. Планируется, что будет принят ряд документов, направленных на укрепление силового потенциала ОДКБ, совершенствование механизмов реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности.

В заседаниях уставных органов примут участие делегации государств-участниц Организации Договора о коллективной безопасности из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана. Также будут присутствовать руководители рабочих органов Организации.

Напомним, на этой неделе в Бишкек прилетел президент России Владимир Путин. С 25 по 27 ноября у российского лидера запланированы переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Накануне лидеры двух государств обсудили расширение сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Кроме того, Путин и Жапаров подтвердили готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества.

Днем ранее в столицу Киргизии прибыл секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу для участия в Сессии коллективной безопасности и совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. В следующем году эстафета председательства в ОДКБ переходит к Российской Федерации. В связи с этим российская сторона представит союзникам приоритетные направления деятельности России в ОДКБ на следующий год.

#Минобороны России #одкб #киргизия #Бишкек #Андрей Белоусов
