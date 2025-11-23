МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу прибыл в Бишкек для участия в мероприятиях ОДКБ

У секретаря Совета безопасности РФ запланирован ряд мероприятий, в том числе Сессия коллективной безопасности и совместное заседание СМИД, СМО и КССБ ОДКБ.
Сергей Дьячкин 26-11-2025 18:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу только прибыл в столицу Киргизии. Он примет участие в Сессии коллективной безопасности и совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Они пройдут завтра, 27 ноября.

На встречах будет обсуждаться военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. А также на прилегающих территориях в зоне ответственности организации. Будут подведены итоги деятельности ОДКБ в 2025 году.

В следующем году эстафета председательства в ОДКБ переходит к Российской Федерации. В связи с этим российская сторона представит союзникам приоритетные направления деятельности России в ОДКБ на следующий год.

В ходе заседания СМИД, СМО и КССБ рассмотрят повестку дня Сессии СКБ ОДКБ. Планируется подписать ряд решений, которые призваны усовершенствовать систему коллективной безопасности. Они будут способствовать деятельности секретариата ОДКБ, противодействовать наркотрафику и стимулировать взаимодействие в сфере инфобезопасности. Отдельное внимание будет уделено развитию коллективных сил организации.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Бишкек президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы тот предложил провести переговоры по Украине в Минске.

До этого президент России и его коллега из Киргизии Садыр Жапаров обсудили расширение сотрудничества в военной и военно-технической сферах. В тексте совместного заявления глав двух государств говорится, что развитие партнерства между Россией и Киргизией в оборонной сфере способствует укреплению региональной безопасности. 

#Сергей Шойгу #одкб #киргизия #Бишкек #Визит #коллективная безопасность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 