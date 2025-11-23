Шойгу прибыл в Бишкек для участия в мероприятиях ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу только прибыл в столицу Киргизии. Он примет участие в Сессии коллективной безопасности и совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Они пройдут завтра, 27 ноября.

На встречах будет обсуждаться военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. А также на прилегающих территориях в зоне ответственности организации. Будут подведены итоги деятельности ОДКБ в 2025 году.

В следующем году эстафета председательства в ОДКБ переходит к Российской Федерации. В связи с этим российская сторона представит союзникам приоритетные направления деятельности России в ОДКБ на следующий год.

В ходе заседания СМИД, СМО и КССБ рассмотрят повестку дня Сессии СКБ ОДКБ. Планируется подписать ряд решений, которые призваны усовершенствовать систему коллективной безопасности. Они будут способствовать деятельности секретариата ОДКБ, противодействовать наркотрафику и стимулировать взаимодействие в сфере инфобезопасности. Отдельное внимание будет уделено развитию коллективных сил организации.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Бишкек президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы тот предложил провести переговоры по Украине в Минске.

До этого президент России и его коллега из Киргизии Садыр Жапаров обсудили расширение сотрудничества в военной и военно-технической сферах. В тексте совместного заявления глав двух государств говорится, что развитие партнерства между Россией и Киргизией в оборонной сфере способствует укреплению региональной безопасности.