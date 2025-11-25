Путин прилетел в Киргизию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии Бишкек. С 25 по 27 ноября у российского лидера запланированы переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Также он примет участие в саммите ОДКБ и проведет встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Во вторник Путин вместе с президентом Киргизии возложат венок к Вечному огню на площади Победы. Затем главы государств пообщаются в неформальной обстановке в закрытом формате. Встреча пройдет в резиденции Ала-Арча. Об этом ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства будет проведена церемония официальной встречи. После нее состоятся российско-киргизские переговоры. По их итогам лидерами государств будет подписано совместное заявление. Планируется, что будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов.

После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам встречи. Затем состоится государственный прием. После завершения переговоров и приема у президента РФ запланирована беседа с белорусским президентом Александром Лукашенко.

В четверг, 27 ноября, Путин примет участие в саммите ОДКБ, заседания пройдут в узком и расширенном составах. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. Совместной пресс-конференции глав государств по традиции не запланировано, но ожидается, что Путин выйдет к прессе.