Политолог: Латвия выдворяет россиян в надежде заручиться поддержкой Брюсселя

Руководство Латвии надеется на то, что русофобская позиция позволит заручиться финансовой поддержкой со стороны Брюсселя. Именно поэтому из страны массово выселяют живших там годами русскоязычных граждан. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог, международный эксперт Владимир Карасев.

Основной предлог выдворения россиян из страны - незнание латышского языка. Именно его использует администрация Латвии, чтобы ущемить россиян, отметил он.

«В данной ситуации единственным вариантом может быть возвращение на историческую родину, в Россию, и начинать здесь строить жизнь», - сказал эксперт.

Тем не менее в сложившейся ситуации РФ может принять русских, которым пришлось уехать из Латвии. У них есть историческая родина, готовая им помочь. В России людям могут предоставить гражданство и работу, добавил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что депортируемые из Латвии россияне могут вернуться на родину. Он добавил, что у них есть возможность обустроиться в России.