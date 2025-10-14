МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог: Латвия выдворяет россиян в надежде заручиться поддержкой Брюсселя

В России их готовы принять и предоставить им работу, отметил Владимир Карасев.
Гоар Хачатурян 2025-10-14 15:19:01
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Руководство Латвии надеется на то, что русофобская позиция позволит заручиться финансовой поддержкой со стороны Брюсселя. Именно поэтому из страны массово выселяют живших там годами русскоязычных граждан. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог, международный эксперт Владимир Карасев.

Основной предлог выдворения россиян из страны - незнание латышского языка. Именно его использует администрация Латвии, чтобы ущемить россиян, отметил он.

«В данной ситуации единственным вариантом может быть возвращение на историческую родину, в Россию, и начинать здесь строить жизнь», - сказал эксперт.

Тем не менее в сложившейся ситуации РФ может принять русских, которым пришлось уехать из Латвии. У них есть историческая родина, готовая им помочь. В России людям могут предоставить гражданство и работу, добавил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что депортируемые из Латвии россияне могут вернуться на родину. Он добавил, что у них есть возможность обустроиться в России.

#ЕС #Брюссель #Латвия #россияне #наш эксклюзив #депортация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 