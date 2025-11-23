Аглая Тарасова получила три года условно

Суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно за контрабанду вейпа с маслом каннабиса. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда.

«Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, наказание считать условным», - огласила приговор судья.

Помимо этого, актриса оштрафована на 200 тысяч рублей. Во время условного срока Тарасова должна будет ежемесячно отмечаться в специализированных органах и уведомлять их о своих поездках или планах сменить место жительства. Вейп Тарасовой, из-за которого она оказалась на скамье подсудимых, суд постановил передать в МВД и уничтожить.

Напомним, обвинение запрашивало для Тарасовой 3,5 года условно. Защита настаивала на штрафе, мотивируя это «мизерным» количеством масла каннабиса, найденного у актрисы, и наличием у нее пожилых родственников.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 28 августа. При обыске у нее нашли вейп с 0,38 грамма масла каннабиса. Аглая Тарасова признала свою вину в суде и полностью раскаялась в содеянном. Девушка заявила, что вейп ей подарили и она точно не знала, что находится внутри.