МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аглая Тарасова заявила, что получила вейп в подарок и не знала о составе

Актриса рассказала, что получила электронную сигарету от своего знакомого предпринимателя-фармаколога «на пробу».
Сергей Дьячкин 26-11-2025 16:54
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Актриса Аглая Тарасова сказала, что не знала точно, что было в вейпе, с которым ее поймали на таможне. Об этом сообщил корреспондент «Звезды», находящийся в зале суда.

Тарасова обвиняется в контрабанде наркотических и психотропных веществ. На досмотре в аэропорту у нее нашли вейп с маслом каннабиса. Свою вину в контрабанде наркотиков она признала.

«Вейп в начале 2022 года мне подарил знакомый израильский предприниматель, который занимается фармакологией», - сказала актриса в ходе заседания.

Она уточнила, что предприниматель рассылал электронные сигареты своим друзьям «на пробу». Он планировал запустить собственное производство.

По словам Тарасовой, она знала, что содержание смеси «полностью из растительных компонентов». Она предполагала, что есть «незначительная доля каннабиса», который в Израиле считается легальным.

Ранее сообщалось, что звезды российского кино и телевидения приехали в Домодедовский суд Московской области поддержать актрису. Сегодня там проходит очередное заседание по ее делу. Свидетелями защиты выступили актеры Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Они говорили о положительных чертах Тарасовой, ее собранности и ответственности. Подчеркивалось, что артисты, работавшие с ней на съемочной площадке, не замечали ее за употреблением алкогольных и наркотических веществ.

#в стране и мире #актриса #суд #аглая тарасова #вейп #электронные сигареты #контрабанда наркотиков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 