Аглая Тарасова заявила, что получила вейп в подарок и не знала о составе

Актриса Аглая Тарасова сказала, что не знала точно, что было в вейпе, с которым ее поймали на таможне. Об этом сообщил корреспондент «Звезды», находящийся в зале суда.

Тарасова обвиняется в контрабанде наркотических и психотропных веществ. На досмотре в аэропорту у нее нашли вейп с маслом каннабиса. Свою вину в контрабанде наркотиков она признала.

«Вейп в начале 2022 года мне подарил знакомый израильский предприниматель, который занимается фармакологией», - сказала актриса в ходе заседания.

Она уточнила, что предприниматель рассылал электронные сигареты своим друзьям «на пробу». Он планировал запустить собственное производство.

По словам Тарасовой, она знала, что содержание смеси «полностью из растительных компонентов». Она предполагала, что есть «незначительная доля каннабиса», который в Израиле считается легальным.

Ранее сообщалось, что звезды российского кино и телевидения приехали в Домодедовский суд Московской области поддержать актрису. Сегодня там проходит очередное заседание по ее делу. Свидетелями защиты выступили актеры Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Они говорили о положительных чертах Тарасовой, ее собранности и ответственности. Подчеркивалось, что артисты, работавшие с ней на съемочной площадке, не замечали ее за употреблением алкогольных и наркотических веществ.