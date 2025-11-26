Обвинение требует 3,5 года условно для актрисы Тарасовой

Обвинение требует 3,5 года лишения свободы для актрисы Аглаи Тарасовой. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда. Адвокаты Тарасовой настаивают на более мягкой мере пресечения, учитывая наличие у Аглаи пожилых родственников, за которыми она ухаживает.

Сегодня Домодедовский суд рассматривает дело актрисы. Выступают свидетели защиты и обвинения. Тарасову поддерживают звезды кино и телевидения. На слушание приехали Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. С их слов, Аглая никогда не употребляла алкоголь и наркотики, является настоящим профессионалом и много снимается в кино.

Напомним, Тарасову задержали 28 августа. Таможенники в аэропорту Домодедово нашли при ней вейп с маслом каннабиса. В зале суда Тарасова рассказала, что не знала точно, что было в вейпе. С ее слов, это подарок знакомого израильского предпринимателя. Он якобы рассылал электронные сигареты своим друзьям «на пробу», так как планировал массовое производство.