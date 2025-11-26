МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Обвинение требует 3,5 года условно для актрисы Тарасовой

Защита Аглаи Тарасовой просит суд проявить снисхождение к их подзащитной и ограничиться штрафом.
Ян Брацкий 26-11-2025 17:45
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Обвинение требует 3,5 года лишения свободы для актрисы Аглаи Тарасовой. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда. Адвокаты Тарасовой настаивают на более мягкой мере пресечения, учитывая наличие у Аглаи пожилых родственников, за которыми она ухаживает.

Сегодня Домодедовский суд рассматривает дело актрисы. Выступают свидетели защиты и обвинения. Тарасову поддерживают звезды кино и телевидения. На слушание приехали Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. С их слов, Аглая никогда не употребляла алкоголь и наркотики, является настоящим профессионалом и много снимается в кино.

Напомним, Тарасову задержали 28 августа. Таможенники в аэропорту Домодедово нашли при ней вейп с маслом каннабиса. В зале суда Тарасова рассказала, что не знала точно, что было в вейпе. С ее слов, это подарок знакомого израильского предпринимателя. Он якобы рассылал электронные сигареты своим друзьям «на пробу», так как планировал массовое производство.

#тарасова #Московская область #суд #Уголовное дело
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 